Аналитики считают, что украинские воины уже могут нанести удар по позициям и коммуникациям

Вооруженные силы Украины намерены оцепить российские войска в Лимане. Украинские бойцы активно работают над этим к западу, северу и северо-востоку от населенного пункта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

По мнению аналитиков, ВСУ уже могут нанести удар по позициям российских оккупантов на данном участке.

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"Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска", - отметили эксперты.

При этом поражение российских войск еще и возле Лимана приведет к еще большему понижению боевого духа россиян, потому что они информационно не готовы к такому сценарию развития событий.

"Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ", - считают аналитики.

В ISW рассказали, что 28 сентября украинские войска имеют успехи вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина-Колодязы и с юго-востока в районе Ямполя, в результате:

взяли под контроль Зеленую Долину, а это15 км к северу от Лимана и продвинулись к востоку, чтобы взять под контроль Колодязы - 11 км к северо-востоку от Лимана;

продвинулись к юго-востоку от Колодязы и ведут бои в окрестностях Торского - в 12 км к северо-востоку от Лимана;

скопились у Ямполя - 13 км юго-восточнее Лимана - и прорвали там российскую оборону;

атакуют Шандриголово - в 10 км северо-западнее Лимана;

освободили Новоселовку, к югу от Шандриголового;

пытаются взять под контроль дорогу Сватово-Лиман, которая является критической для российской группировки в Лимане.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Контрнаступление украинской армиии продолжается на юге и востоке Украины. С начала наступательной операции удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

Бойы ВСУ вышли на гоударственную границу с РФ в Харьковской области, что стало для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить застенки и замученных россиянами украинцев.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщали, что наступление РФ на Бахмут потерпело неудачу, а украинские подразделения укрепляют позиции у Лимана, освобождая новые населенные пункты.

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