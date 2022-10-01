Российское командование не позволило своим войскам выйти из Лимана, окруженного украинскими Силами обороны.
Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram.
"Военные РФ, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более 5 тысяч военных РФ", - подчеркнул Гайдай.
Как отметил глава ОВА, эти российские военные "будут пытаться прорваться или сдадутся в плен".
"Почти все пути отхода или подвоза боеприпасов перекрыты", - добавил Гайдай.
Лиманский "котел" - что известно
Еще несколько дней назад западные аналитики заявляли, что ВСУ, похоже, намерены окружить российские силы в Лимане Донецкой области. Это позволит защитникам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска
Бойцы взяли все пути под огневой контроль, поэтому у россиян мало шансов повторить массовый уход с позиций, как это было в Харьковской области.
По последним данным, ВСУ, вероятно, практически завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие русские войска в районе Дробышево-Лиман.
Российские пропагандисты в своих соцсетях подтверждают, что их группировка в "оперативном окружении" и что захватчики ведут "круговую оборону".
В России ситуацию в Лимане для себя называют "чрезвычайно сложной".
Как сообщал УНИАН, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска имеют существенные результаты на востоке Украины и, в частности, в Лимане Донецкой области.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об окружении оккупационных войск вблизи Лимана. Он напомнил, что 8 лет назад российские военные окружили украинские войска под Иловайском.
В свою очередь представитель Восточного группировки войск Сергей Череватый сообщил, что под огневым контролем Вооруженных сил Украины фактически все подходы, логистические пути противника, которыми он доставлял боеприпасы и живую силу до Лимана. По словам Череватого, на этом направлении вражеская армия достаточно сильно укреплена.
По данным ISW, ВСУ отвоюют Лиман в течение следующих 72 часов. Украинская артиллерия продолжает блокировать единственный путь отхода российских сил на дороге Кременная-Торское.