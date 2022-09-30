Защитники Украины прорвали российскую оборону в районе Ставок.

Российские оккупанты терпят большие неудачи. Вооруженные силы Украины практических закончили окружение вражеских войск в Лимане.

О котле для оккупантов сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Украинские войска, вероятно, практически завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критически важные наземные коммуникации (ГЛОКС), поддерживающие российские войска в районе Дробышево-Лимань", - указано в отчете экспертов.

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Так, российские пропагандисты уже взвыли из-за того, что защитники Украины прорвали российскую оборону в районе Ставок, в 10 километрах к северу от Лимана.. Помимо этого, ВСУ перерезали дорогу Торске-Дробышево, которая является последним маршрутом снабжения и отхода для российских частей, удерживающих линию к западу от Лимана. Оккупанты и российские корреспонденты называли ситуацию "чрезвычайно сложной".

"Российские источники также продолжали обсуждать украинские контрнаступательные операции вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковской области 29 сентября. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону вблизи харьковско-луганской границы в неустановленном месте", - добавили аналитики.

Котел в Лимане: как оккупанты попали в окружение

Ранее УНИАН уже сообщал, что вокруг Лимана (Донецкая область) защитники Украины взяли под контроль пути отступления. По словам эксперта Defense Express, рашисты не смогут убежать, ведь все дороги под огневым контролем.

Помимо этого, аналитики уже спрогнозировали поражение оккупантов в Донецкой области. После Лимана ВСУ могут идти в сторону Лисичанска, считают эксперты. В Центре стратегических коммуникаций отметили, что Вооруженные силы Украины начали освобождать Луганщину и брать в плен "мобиков".

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