В частности, в Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ривненскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черновицкую области.

Кабинет министров поручил провести обязательную эвакуацию населения из Донецкой области в безопасные районы 13 областей.

Соответствующее распоряжение от 2 августа 2022 года № 679-р опубликовано на Правительственном портале.

"Провести обязательную эвакуацию населения Донецкой области. Эвакуацию осуществить в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей", - говорится в документе.

Председателям областных государственных администраций (начальникам областных военных администраций) поручено совместно с Министерством обороны, Министерством развития общин и территорий, Министерством инфраструктуры, Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и участием Службы безопасности ао "Укрзализныця" организовать и провести обязательную эвакуацию.

Эвакуация жителей Донецкой области: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет Министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона

31 июля Верещук рассказала алгоритм действий для тех, кто должен эвакуироваться из Донецкой области. По ее словам, должны выехать более 50 тыс. детей и более 200 тыс. взрослых. Кроме этого стало известно, что кроме выплат, которые гарантирует государство, эвакуированным жителям Донетчины предполагается дополнительная помощь.

2 августа, Верещук отметила, что, несмотря на все возможности обязательной эвакуации, заставлять людей никто не будет. В тот же день она сообщила о начале эвакуации из Донетчины.