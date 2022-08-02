Хотя закон позволяет в условиях вооруженного конфликта применять все возможности для эвакуации населения.

Несмотря на все возможности обязательной эвакуации, принуждение к жителям Донетчины применять никто не будет.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, прежде всего государство беспокоит безопасность детей, которые зависимы от решения об эвакуации их родителей.

"Это не насильственная эвакуация. Мы понимаем, что мы демократическая страна, несмотря на все возможности обязательной эвакуации. Кодекс позволяет нам в обязательной форме, когда есть угроза вооруженного конфликта. А у нас не то что угроза, а продолжается вооруженный конфликт. У нас есть полномочия, но мы все же хотим, чтобы это было добровольное решение человека. Мы не хотим применять принуждение и точно не будем этого делать",- подчеркнула Верещук.

Она пояснила, что для тех жителей, которые на свой риск категорически откажутся от бесплатной государственной эвакуации с территории Донетчины, предусмотрен определенный формат отказа.

"Это форма документа, которая будет заключаться в том, что человек осознанно принимает решение отказаться от бесплатной эвакуации. Он понимает все последствия и несет персональную ответственность за то, что с ним будет происходить. Когда зимой человек не сможет воспользоваться эвакуационным поездом или не сможет выехать из зоны боевых действий. Человек должен понимать, что он ставит свою подпись и тем самым признает свою ответственность за то, что с ним будет происходить", - пояснила Верещук.

Эвакуация жителей Донетчины

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет Министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона

31 июля Верещук рассказала о алгоритм действий для тех, кто должен эвакуироваться из Донецкой области и сообщила, что должны выехать более 50 тыс. детей и более 200 тыс. взрослых. 2 августа стало известно, что кроме выплат, которые гарантирует государство, эвакуированным жителям Донетчины предполагается дополнительная помощь.

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