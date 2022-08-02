Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет о начале обязательной эвакуации с Донетчины.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Началась обязательная эвакуация с Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - рассказала Верещук.

Она поблагодарила, в частности, местные службы, международные организации и волонтеров.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

31 июля Верещук рассказала алгоритм действий для тех, кто должен эвакуироваться из Донецкой области. По ее словам, должны выехать более 50 тыс. детей и более 200 тыс. взрослых.

Сегодня, 2 августа, Верещук отметила, что, несмотря на все возможности обязательной эвакуации, заставлять людей никто не будет.

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