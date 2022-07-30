Штаб создан для координации действий власти, военных, волонтеров.

Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области, возглавила вице-премьер - министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что сегодня Кабинет министров поддержал инициативу Минреинтеграции и создал координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области.

"Донецкая область сейчас на грани гуманитарной катастрофы: продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только попасть под обстрелы – при отсутствии тепла, лекарств и еды зимой выжить будет непросто", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что выходом является эвакуация.

"Чтобы она прошла слаженно и безопасно, необходима координация действий власти, военных, волонтеров. Надо вывезти людей из опасного места, найти им приют, оказать помощь, расселить. Все это - работа штаба, который возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Верещук призвала жителей Донетчины проявить мудрость и эвакуироваться. Переселенцев собираются принимать области в центре и на западе Украины.