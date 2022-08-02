Единовременная выплата будет предоставляться каждому человеку сразу по прибытию в места эвакуации.

Для эвакуированных жителей Донетчины государство обеспечивает бесплатную эвакуацию и дополнительные выплаты.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

Она отметила, что в отношении Донецкой области действительно было принято решение об обязательной эвакуации жителей, которая заключается в том, что государство обеспечивает бесплатную логистику, размещение и гарантирует все виды выплат.

"Мы знаем, куда мы должны привезти людей, где они будут размещены, где они будут зимовать, где будут их дети. И главное, за что будут жить люди", - акцентировала Верещук.

Вице-премьер отметила, что кроме выплат, которые гарантирует государство, предусматривается дополнительная помощь.

"К примеру, единовременная выплата, которая сразу по прибытию будет предоставляться в руки - наличными, каждому человеку, который будет прибывать в места эвакуации. Также международная помощь ЮНИСЕФ, если есть дети. ООН, Красный Крест и остальные организации, которые тоже уже скоординированы нами и ждут таких людей", - подчеркнула Верещук.

Она подчеркнула, что жителям Донбасса нужно эвакуироваться сейчас в теплый период и не ждать осени.

"Не ждать, когда потом будет гораздо труднее это сделать в силу боевых действий. И в силу того, что мы действительно не сможем дать тепло людям обогреть свои дома", - пояснила Верещук.

Она отметила, что из Донецкой области нужно эвакуировать более 200 тысяч человек и среди них много тысяч детей.

"Мы понимаем, что есть маломобильные, пожилые люди, женщины с маленькими детьми, часто это многодетные семьи. Для таких людей есть поезда и есть транспорт. Мы готовы им помогать добраться, на перрон транспортировать и с перрона помочь добраться. Все эти процессы продуманы", - сообщила Верещук.

Она добавила, что эвакуированных из Донетчины жителей будут расселять в центральных и западных регионах Украины.

"Там уже есть их соотечественники. Сегодня, к примеру, Полтава и Полтавщина - это 200 тыс. переселенцев. Социология показывает, что 94% переселенных украинцев и украинок хотят там остаться навсегда", - сказала Верещук.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона

31 июля Верещук рассказала алгоритм действий для тех, кто имеет эвакуироваться из Донецкой области и сообщила, что должны выехать более 50 тыс. детей и более 200 тыс. взрослых.

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