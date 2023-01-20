Речь идет о поселке Антоновка и селе Новая Дмитровка.

В пятницу, 20 января, российские оккупанты обстреляли два населенных пункта в Херсонской области.

В результате атаки 15-летний парень получил ранение, а мужчине оторвало ногу, сообщают в Офисе президента Украины. Под артиллерийским ударом оказался поселок Антоновка, также оккупанты обстреляли поселок Новая Дмитровка Александровского района.

Отмечается, что сейчас пострадавшие люди получают всю необходимую медицинскую помощь.

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Обстрелы Херсона и области

Как известно, после освобождения оккупированных территорий Вооруженными силами Украины, российские захватнические войска начали терроризировать людей обстрелами. Периодически оккупанты оставляют жителей Херсона и области без света.

Несколько дней назад войска РФ обстреляли городское предприятие критической инфраструктуры. В результате обстрела были повреждены админздания, машинный и актовый залы и кислородная станция.

Ранее они обстреляли город и попали в многоквартирный дом и интернат, погибла женщина.

Руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин уверен, что оккупанты делают это для того, чтобы "сломать" людей в Херсоне, а также запугать жителей еще оккупированной части области.

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