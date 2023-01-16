В результате новой вражеской атаки погиб один человек, отметили в Херсонской ОВА.

В Херсоне снаряды российских захватчиков сегодня, 16 января, попали в многоквартирный дом и здание интерната, в результате чего погибла женщина.

Утром российские войска ударили по Херсону из артиллерии, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Чиновник отметил, что день начался с нового военного преступления российских захватчиков, снова под обстрелом были дома горожан, детские и медицинские учреждения.

"В Днепровском районе города вражеские снаряды попали в многоквартирный дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, которая жила в поврежденном доме. Женщина скончалась от полученных осколочных ранений на месте", — рассказал Янушевич.

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Также российские оккупанты в очередной раз атаковали областную детскую клиническую больницу.

"В результате атаки выбиты стекла в неонатальном корпусе - это здание сейчас пустует, поэтому раненых нет", - добавил он.

Ситуация в Херсонской области - сегодня это надо знать

Россияне уже не раз обстреливали Херсон и другие населенные пункты региона, есть много разрушений, пострадавших и жертв.

Утром 16 января Ярослав Янушевич сообщил, что противники за сутки 90 раз атаковали освобожденную часть Херсонской области, в частности, Херсон был обстрелян 21 раз. Глава Херсонской ОВА добавил, что жертвами вражеских обстрелов стали три человека, а 14 человек - пострадали.

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