За жизнь ребенка продолжают бороться врачи.

13-летний мальчик из Херсонской области дважды за сутки попал под обстрелы российских оккупантов, второй раз – находясь в реанимации.

Как рассказал председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, сейчас ребенок в безопасности, врачи продолжают бороться за жизнь парня.

Первый раз 13-летний Ярослав из Надднепрянского, что в 15 километрах от Херсона, попал под обстрел за несколько часов до Нового года, когда возвращался домой вместе с сестрой. После этого мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, которую спустя несколько часов "накрыли" россияне.

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"1 января, в первые минуты Нового Года, российская армия атакует Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна", – рассказал глава Херсонской ОВА.

Мальчика эвакуировали в Николаев, где в эти минуты за его жизнь продолжают бороться врачи.

"Из-за кровавого "русского мира" ребенок, который в эти праздники должен был радостно распаковывать подарки и загадывать желания, встретил Новый год на операционном столе под вражескими обстрелами", – добавил Янушевич.

Обстрелы Херсона и области в новогоднюю ночь

31 декабря и 1 января российские оккупанты 40 раз нанесли удары по Херсонской области из артиллерии, РСЗО и минометов. Областной центр вражеская армия атаковала 18 раз.

В результате обстрела были ранены один взрослый и двое детей – 13-летний мальчик и 12-летняя девочка.

В первые минуты Нового Года россияне атаковали единственную больницу в Херсоне, оказывающее круглосуточную медицинскую помощь детям – Херсонскую областную детскую клиническую больницу.

По учреждению выпустили около семи снарядов. Значительным разрушениям подверглось грудное отделение неонатального корпуса, разрушены две реанимационные палаты, повреждены медицинские кабинеты основного корпуса.

Персонал больницы успел эвакуировать в укрытие всех, кто находился в больнице (17 детей, 4 родителей и 38 работников), поэтому удалось избежать жертв

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