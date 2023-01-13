В пресс-центре заявили, что это давление не только на херсонцев, но и на тех людей, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Постоянные обстрелы Херсона российскими оккупантами не имеют никакой военной цели.

Руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире национального телемарафона заявил, что ситуация в Херсонской области остается стабильно сложной.

По словам Ерина, обстрелы Херсона осуществляются для психологического давления. В частности, россияне хотят запугать украинцев.

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"Это давление не только на херсонцев, но и на тех людей, которые находятся на временно оккупированных территориях и которые ждут возвращения украинской власти и имеют проукраинскую позицию. Враг хочет показать: "Смотрите, что произошло с Херсоном, это будет и с вами, если сюда придут ВСУ", - пояснил он.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты за прошедшие сутки 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Сам Херсон россияне обстреляли семь раз, попали в частные и многоквартирные дома. Захватчики атаковали мирные населенные пункты области из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также зафиксирован ракетный удар. Из-за вражеских обстрелов Херсонщины погиб один человек, еще двое ранены.

В ночь на 13 января российские оккупанты также ударили по Херсону. Повреждены 16 коммунальных автобусов.

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