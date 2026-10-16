Линейка Galaxy S27 может лишиться Snapdragon из-за проблем с перегревом

Температура Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 неоднократно превышала стандартный предел, что сказывалось на скорости работы.

Samsung может полностью перевести линейку Galaxy S27 на фирменные процессоры Exynos. Причиной стали проблемы с перегревом нового чипа Qualcomm, которые обнаружились во время тестирования, сообщает Android Authority со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Samsung тестирует Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 уже больше месяца. За это время производитель выявил сильный нагрев процессора и снижение его производительности под нагрузкой. Чтобы избежать перегрева, флагманский чип автоматически ограничивает свою мощность. Это сказывается на работе смартфона во время игр и выполнения других ресурсоемких задач.

В сентябре корейский гигант передал эти результаты Qualcomm и потребовал устранить проблему нагрева к середине октября, поскольку, согласно срокам разработки, смартфоны уже до конца года должны поступить в производство. В случае, если оптимизировать чип не удастся, Samsung может отказаться от использования Snapdragon и оснастить всю серию Galaxy S27 исключительно процессором Exynos 2700.

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Ранее предполагалось, что Exynos 2700 получат базовая модель Galaxy S27, версия Plus и новая модель Pro, а Ultra останется со Snapdragon. Последним флагманом серии Ultra S на базе Exynos был Galaxy S22 Ultra, выпущенный в 2022 году.

Процессоры Exynos неоднократно становились поводом для критики со стороны владельцев Samsung Galaxy. Среди основных претензий – быстро разряжающийся аккумулятор, уступающая Qualcomm производительность и склонность к перегреву, который приводит к троттлингу.

Ранее появилась информация, что Samsung готовит большой апгрейд для Galaxy S27 Ultra по части аккумулятора – он вырастет на 15%. Компания удерживала планку в 5000 мАч на протяжении 7 поколений, от Galaxy S20 Ultra до S26 Ultra.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

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