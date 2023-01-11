По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В ночь на 11 января российские оккупанты попали в состав пиротехники в Харькове, наблюдается детонация пиротехнических изделий.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в состав пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий", - сообщил он.

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При этом добавил, что по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что в Киевском районе зафиксировали еще один "прилет". По предварительной информации - без пострадавших и разрушений.

Обстрелы Харьковщины

Напомним, что после массированной ракетной атаки России 16 декабря Харьков был полностью обесточен, в городе было прекращено водо - и теплоснабжения.

30 декабря войска РФ ударили по Купянскому району области. В селе Катериновка погиб мужчина, еще один получил ранение.

9 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку поселка Шевченково. В результате атаки пострадали семь человек, среди них - ребенок.

Вчера, 10 января, Харьков посетила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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