Жителей Харькова и области призвали быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях.

В четверг, 15 декабря, Российская Федерация наносит удары по Харьковской области и областному центру. Это произошло после объявления в регионе воздушной тревоги.

Сначала сообщения о взрывах в Харькове появились в местных пабликах. Позже эту информацию подтвердил в своем Телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов:

"Внимание! Жители Харьковщины, находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары".

Затем о взрывах в Харькове сообщил и мэр города Игорь Терехов: "В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты".

В 15:19 Синегубов добавил, что есть попадание в Холодногорский район Харькова. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300. Пока информации о пострадавших нет.

Воздушная тревога в Харьковской области 15.12.2022

Сообщение о том, что в Харькове и области громко, начали появляться после 14:32. Так выглядела карта воздушных тревог:

Ситуация в Харькове и области

В начале полномасштабной войны против Украины российские захватчики оккупировали значительную часть Харьковской области. В сентябре область была почти полностью освобождена от оккупантов. Но РФ продолжает наносить удары по региону с воздуха.

В начале декабря сообщалось, что в Харькове начали отстраивать Северную Салтовку - район, который больше всего пострадал от рашистских обстрелов.

7 декабря россияне нанесли удар ракетами С-300 по Печенегам на Харьковщине.

15 декабря утром появилась информация, что в Харьковской области Россия вела интенсивные обстрелы Купянского направления, поврежден объект критической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: