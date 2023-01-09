В результате российского ракетного удара по рынку в поселке Шевченково пострадали семеро мирных граждан.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Харьковской области.

"В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов у Telegram.

В результате российского ракетного удара по рынку в поселке Шевченково пострадали семеро мирных граждан.

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"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали семь мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка", - написал Синегубов.

По его словам, на месте работают все экстренные службы. В ОП сообщили, что продолжается спасательная операция и под завалами могут оставаться люди.

Позже, согласно уточненной информации, стало известно, что в результате удара погибла 60-летняя женщина. Все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Обстрелы оккупантами Харьковской области: последние новости

Во время атаки РФ по Харьковской области вечером 7 января было повреждено нефтеперерабатывающее предприятие в Мерефе. В городе Мерефа, который расположен в 30 километрах от Харькова, есть прилеты. Кроме этого, вследствие атаки погиб 50-летний мужчина. По информации Харьковской областной прокуратуры, также есть один раненый.

Сутками ранее на Харьковщине в пгт двухлетняя враг обстрелял здание подразделения ГСЧС, повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль.

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