Россияне нанесли удар по Катериновке.

30 декабря российские захватнические войска обстреляли Купянский район Харьковской области.

Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Известно, что после обеда российские оккупанты дважды совершили обстрелы района, есть погибший и раненый.

"Сегодня под ударом оккупантов снова Купянский район. Около 11:30 в результате вражеского обстрела в селе Катериновка погиб 50-летний мужчина", - говорится в сообщении.

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Второй обстрел произошел около 13: 00.По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получил 70-летний мужчина. Врачи оказали ему помощь на месте.

Обстрелы Харьковской области

Как сообщал УНИАН, 29 декабря российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел Украины. В Харьковской ОВА сообщали о "прилетах" ракет.

23 декабря стало известно о российском удар по районной больнице на Харьковщине. Ранения получили четыре работника и один человек.

Также в декабре российская ракета попала в больницу в деоккупированном Купянске.

Кроме того, неоднократно сообщалось о подрывах людей на российских минах. Недавно в лесу подорвались мужчина с маленьким ребенком.

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