30 декабря российские захватнические войска обстреляли Купянский район Харьковской области.
Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Известно, что после обеда российские оккупанты дважды совершили обстрелы района, есть погибший и раненый.
"Сегодня под ударом оккупантов снова Купянский район. Около 11:30 в результате вражеского обстрела в селе Катериновка погиб 50-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Второй обстрел произошел около 13: 00.По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получил 70-летний мужчина. Врачи оказали ему помощь на месте.
Обстрелы Харьковской области
Как сообщал УНИАН, 29 декабря российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел Украины. В Харьковской ОВА сообщали о "прилетах" ракет.
23 декабря стало известно о российском удар по районной больнице на Харьковщине. Ранения получили четыре работника и один человек.
Также в декабре российская ракета попала в больницу в деоккупированном Купянске.
Кроме того, неоднократно сообщалось о подрывах людей на российских минах. Недавно в лесу подорвались мужчина с маленьким ребенком.