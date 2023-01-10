Харьков - символ абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине, заявила министр.

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник, 10 января, неожиданно посетила Харьков и дала обещания украинца.

Министр заявила, что этот город "является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине и бесконечных страданий, с которыми люди, особенно здесь, на востоке страны, сталкиваются каждый день".

"Харьков - осажден, расстрелян, освобожден... Граница с Россией находится всего в 40 км… до войны были тесные связи и оживленное приграничное движение. Сегодня практически на каждом углу можно увидеть глубокие следы российской деструктивности. Почти 500 тысяч из 1,5 миллиона харьковчан были вынуждены бежать", - отметила чиновница.

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Бербок добавила, что этот украинский областной центра также символ невероятной стойкости и мужества украинцев.

Министр также сказала, что прибыла в Харьков по приглашению своего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы.

"…я хочу получить представление о сегодняшней ситуации здесь, в Харькове, и, прежде всего, послушать жителей, которые борются с войной этой лютой холодной зимой, когда температура ночью… до -15 градусов...", - сказала чиновница.

Глава МИД подчеркнула, что во всех уголках Украины люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку.

"Это включает в себя зимнюю помощь, которую мы предоставили - генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизни на месте. И это включает в себя дальнейшие поставки оружия, которое необходимо Украине, чтобы освободить своих сограждан, которые все еще страдают от террора российской оккупации", - заявила Бербок.

Кулеба в Twitter написал, что вместе с Бербок посетил Харьков, а также опубликовал фото.

"...Харьков теперь является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и в дальнейшем", - поделился глава МИД Украины.

Помощь Украине от Германии - что нужно знать

Германия уже передала Украине, в частности, одну из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T, самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars II.

В конце декабря стало известно, что Германия предоставила восемь генераторов для Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которые помогут во время ремонтных работ.

В начале января немецкое правительство сообщило, что нашему государству был предоставлен новый пакет военной помощи, в который вошли, в том числе ракетные системы, беспилотники, защита от дронов и пикапы.

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