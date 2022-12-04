Российские захватчики сегодня семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Многострадальный Никопольский район сегодня пережил еще один страшный день, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Зафиксировано около семи вражеских обстрелов территории Никопольского района. В Покровской громаде погиб юноша, 1999 года рождения: вражеские снаряды прилетели на его подворье", - отметил он.
Обстрелами в районе были повреждены пять домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети и газопровод.
В других районах Днепропетровской области день прошел без чрезвычайных ситуаций.
Ситуация в Днепропетровской области во время войны с Россией - важнейшие новости
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 4 декабря, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты с утра пять раз обстреляли Никопольский район.
Попали по самому Никополю и Покровской громаде. В селе Капуловка погиб 23-летний парень. Он находился во дворе, когда туда попал российский снаряд.