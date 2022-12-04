Из-за вражеских обстрелов были повреждены пять домов.

Российские захватчики сегодня семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Многострадальный Никопольский район сегодня пережил еще один страшный день, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Зафиксировано около семи вражеских обстрелов территории Никопольского района. В Покровской громаде погиб юноша, 1999 года рождения: вражеские снаряды прилетели на его подворье", - отметил он.

Видео дня

Обстрелами в районе были повреждены пять домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети и газопровод.

В других районах Днепропетровской области день прошел без чрезвычайных ситуаций.

Ситуация в Днепропетровской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 4 декабря, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты с утра пять раз обстреляли Никопольский район.

Попали по самому Никополю и Покровской громаде. В селе Капуловка погиб 23-летний парень. Он находился во дворе, когда туда попал российский снаряд.

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