В результате обстрелов погибших и раненых нет.

Российские оккупанты всю ночь обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села. Поразили четыре общины - Никопольскую, Марганецкую, Красногригоровскую и Покровскую. Обошлось без погибших и раненых", - сообщил он.

По данным Резниченко, в Червоногригоровской общине повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач.

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В других общинах обследуют территории и выясняют детали атак.

В остальных районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. Звучала тревога, но без "прилетов". И на эту минуту спокойно.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.

В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

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