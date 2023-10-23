В районе Авдиеевки круглосуточно не затихают стрелковые бои.

Оккупационные войска РФ не прекращают штурмы в районе Авдеевки Донецкой области. Помехой не становятся даже безумные потери в живой силе и технике.

Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, за прошедшие сутки продолжались ожесточенные бои, было зафиксировано много обстрелов и бомбардировок авиацией.

"Стрелковые бои не затихают круглосуточно. Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой, потери у них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и через некоторое время уходят снова. Их очень много", - рассказывает Барабаш.

Видео дня

По его словам, в последние дни захватчики стали применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.

Война в Украине - ситуация возле Авдеевки

По данным ГУР, оборона Авдеевки имеет большое значение с точки зрения защиты украинских территорий.

В ISW добавили, что российские оккупанты перебрасывают под Авдеевку Донецкой области новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом позиций Сил обороны. Безуспешными были наступательные действия врага в районах керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского.

Вас также могут заинтересовать новости: