Оккупационные войска РФ не прекращают штурмы в районе Авдеевки Донецкой области. Помехой не становятся даже безумные потери в живой силе и технике.
Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, за прошедшие сутки продолжались ожесточенные бои, было зафиксировано много обстрелов и бомбардировок авиацией.
"Стрелковые бои не затихают круглосуточно. Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой, потери у них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и через некоторое время уходят снова. Их очень много", - рассказывает Барабаш.
По его словам, в последние дни захватчики стали применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.
Война в Украине - ситуация возле Авдеевки
По данным ГУР, оборона Авдеевки имеет большое значение с точки зрения защиты украинских территорий.
В ISW добавили, что российские оккупанты перебрасывают под Авдеевку Донецкой области новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом позиций Сил обороны. Безуспешными были наступательные действия врага в районах керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского.