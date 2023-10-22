Представитель ведомства прокомментировал стремление РФ захватить Авдеевку.

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов подтвердил, что оборона Авдеевки - имеет большое значение с точки зрения защиты украинских территорий.

Активность войск РФ и их стремление взять Авдеевку штурмами Юсов прокомментировал Espreso. По его словам, оборона каждого клочка земли территорий Украины - чрезвычайно важна.

Каждое вынужденное отступление с территорий и населенных пунктов - это новый бой, который впоследствии ведут ВСУ куда более тяжелыми усилиями и потерями. Цена за наступление всегда выше, если сравнивать его с обороной, подчеркнул представитель ГУР. Но, если говорить об Авдеевке, то она действительно важна с точки зрения блокирования попыток РФ выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, заявил он.

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"Авдеевка действительно имеет значение. Это не первое обострение и не впервые от оккупантов, от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, мол, нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - говорит Юсов.

Он подтвердил, что сейчас "за контроль над Авдеевкой" происходит очередное обострение, но оккупанты не впервые пытаются взять силой этот населенный пункт. "Они терпели крах, сроки подвигались. Сейчас видим очередное обострение", - резюмировал представитель ГУР.

Штурм Авдеевки обернулся значительными потерями для России

Сейчас войска РФ ведут активное наступление в попытке окружить и захватить Авдеевку (Донецкая область). Однако за соответствующие штурмы российские войска расплачиваются существенными потерями. Утром 22 октября это подтвердил Институт изучения войны ISW. Там говорят, что России не хватает хирургов и врачей, чтобы справиться с количеством раненых. Это препятствует продвижению РФ в этой зоне боевых действий.

В то же время британская разведка сообщила, что потери РФ из-за штурмов Авдеевки выросли на 90%.

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