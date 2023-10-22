Российские оккупанты продолжают атаковать Авдеевку, однако они не ориентируются на местности и на поле боя.

Российские оккупанты продолжают атаковать Авдеевку, пытаются ее окружить, но наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, отметив, что враг нанес 23 авиационных удара за минувшие сутки.

"Всего враг нанес 23 авиационных удара за минувшие сутки. В частности, ночью снова сбрасывал управляемые авиабомбы. Терроризировал жителей Авдеевки и окрестностей. Также провел 55 боевых столкновений и совершил более 1000 артиллерийских обстрелов, что почти в два раза больше чем в позапрошлые сутки", - сообщил он.

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По его словам, безуспешными были наступательные действия врага в районах Керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского. "В связи с огромными потерями во время боевых действий именно в личном составе фиксируется прибытие военнослужащих непосредственно с территории РФ. Как результат, участились случаи, когда враг не ориентируются на местности и на поле боя", – сказал Штупун.

Также он сообщил, что общие потери врага за минувшие сутки составили 620 человек. А также уничтожено и 34 единицы военной техники, в частности, уничтожен радиолокационный комплекс "Зоопарк", который стоит более 10 миллионов долларов США. По его словам, за последние трое суток более 10 оккупантов сдались в плен.

Штупун отметил, что оккупанты применяют практику копания тоннелей, чтобы пробраться ближе к украинским позициям. При этом отметил, что эта тактика не нова, она используется и украинскими военными.

Ситуация под Авдеевкой

19 октября 2023 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что происходит в районе Авдеевки. Он сообщил, что оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских военных и окружить Авдеевку.

По состоянию на 21 октября 2023 года сообщалось, что возле Авдеевки оккупанты применяют тактику "кротов". Спикер 110-й отдельной механизированной бригады, которая отражает атаки врага под Авдеевкой Антон Коцуконь рассказывал, что ежедневно оккупанты ходят на штурмы с целью перерезать пути обеспечения Авдеевки или хотя бы взять их под огневой контроль с последующим полным окружением города.

21 октября стало известно, что оккупанты перегруппировались и пошли в наступление под Авдеевкой.

Для россиян очень важно окружить и взять Авдеевку, поэтому они там сосредоточили огромные силы и средства - как минимум три кадровые бригады, которые подкреплены подразделениями "Шторм Z".

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