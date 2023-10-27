По ее словам, российские захватчики пытаются нанести максимальные разрушения региону, который не подчинился.

Российские захватчики увеличили использование управляемых авиабомб в Херсонской области. Об этом во время телемарафона "Единые новости" рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она сказала, что враг на днях запустил до 40 управляемых авиабомб в Херсонской области.

"В эти сутки превысили показатель 30 авиабомб. Продолжали бить по Бериславскому району, частично по Херсонскому. Снова сброс от 2 до 6 управляемых авиабомб на один населенный пункт. Это приводит к очень существенным разрушениям для сельской местности", - сказала Гуменюк.

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Она уточнила, что российские оккупанты бьют по зданиям кофеен, детских садов и частного сектора.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения. Но это еще раз подчеркивает, что предложенная и обязанная эвакуация для детей - это обязательная мера для сохранения жизни", - подчеркнула Гуменюк.

Также она объяснила, в чем причина усиления таких ударов

"Во-первых - это единственный способ, которым они могут противодействовать, поскольку не имеют успеха на поле столкновения, и не имеют успеха на боевом поприще, и они пытаются давить на гражданское население. Во-вторых - это обычное средство террора этой страны-террористки, которая уничтожает инфраструктуру накануне сложного периода - отопительного сезона", - отметила Гуменюк.

По ее словам, российские захватчики "пытаются нанести максимальные разрушения региону, который не подчинился".

Она добавила, что Силы обороны Украины стараются максимально зачистить полосу на левом берегу Днепра, чтобы отбросить мощности врага, которыми он наносит эти удары.

"Вы слышали позицию Верховного Главнокомандующего о том, что будем работать и по дальней логистике для того, чтобы самолетам не было возможности подниматься в воздух и вообще существовать и направлять эти управляемые авиабомбы", - отметила Гуменюк.

Кроме того, она сообщила, что за минувшие сутки ликвидировано 30 оккупантов, уничтожено 7 крупнокалиберных пушек, станцию радиоэлектронной борьбы, FPV-дрон и 6 единиц автобронетанковой техники. Также удалось уничтожить три наблюдательных пункта, которые враг разворачивает на островах.

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 25 октября сообщалось, что российские захватчики за сутки сбросили на правобережную Херсонщину почти 40 управляемых авиабомб, были пострадавшие из числа гражданского населения.

Ранее Гуменюк сообщала, что на Херсонщине Силы обороны проводят боевую работу, о результатах которой еще рано говорить. Для этого нужно достичь "закрепленного результата".

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