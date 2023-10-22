Пресс-секретарь Сил обороны акцентировала, что идет боевая работа.

На Херсонщине Силы обороны проводят боевую робота, о результатах которой еще рано говорить. Для этого нужно достичь "закрепленного результата".

Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя информацию аналитиков о значительных успехах Сил обороны и закреплении в населенном пункте Крынки на левом берегу Днепра на Херсонщине.

Она отметила, что говорить о такой информации в "утвердительном тоне" рано. При этом выразила удивление, что некоторые аналитики ссылаются на информацию военкоров РФ, ведь их утверждения нельзя воспринимать как доказательства.

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"Мы говорим о том, что работа наша боевая ведется на разных направлениях, разными способами. Акцент идет на контрбатарейную борьбу, поскольку есть задача вычистить часть территории левого берега от врага. Во-первых, для того, чтобы облегчить жизнь правому берегу. Оккупационные войска продолжают его обстрелы, атаки в том числе с воздуха очень мощные, поэтому наша задача - облегчить жизнь мирному населению. О продвижении в таких масштабах речь не идет, речь идет о боевой работе, результаты которой могут быть провозглашены только тогда, когда есть закрепленный результат", - подчеркнула Гуменюк.

Она подбавила, что подобное заблаговременное распространение информации о ситуации в зоне боевых действий только вредит ВСУ.

"Уже неоднократно говорилось, что работа вокруг какого-то населенного пункта без закрепления не считается завершенной. Поэтому, не спешим, а доверять военным, которые ее делают", - сказала Гуменюк.

Прорыв ВСУ на левый берег - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в панике из-за прорыва украинских воинов на левый берег Херсонской области.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что оккупанты убеждают, что прорыв ВСУ на левый берег не такой глобальный, поэтому нет причин для паники. Впрочем, среди захватчиков паника лишь усиливается.

Зато украинские военные, участвующие в наземных операциях на левобережье Херсонщины, заявили о ведении боев за полный контроль над селом Крынки (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр).

Российские провоенные блогеры утверждали, что ВСУ сохраняют позиции в Крынках, но не соглашались относительно масштабов этих позиций. Один из них утверждал, что украинские войска продвинулись почти на два километра к югу от населенного пункта. Другой говорил, что украинские силы контролируют н. п.Крынки, а третий попытался опровергнуть это утверждение, убеждая, что россияне "вытеснили" украинскую диверсионно-разведывательную группу с позиций на южной окраине села.

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