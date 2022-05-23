Ситуация вокруг Северодонецка сложная, отметили в местной районной госадминистрации.

Ситуация вокруг Северодонецка Луганской области за прошедшие сутки кардинально не изменилась, она остается напряженной, но контролируемой.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава Северодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко.

"Ситуация со вчерашнего дня не изменилась, она такая же напряженная и сложная. У оккупантов две цели - штурм Северодонецка и продвижение из Попасной в сторону Бахмута, чтобы отрезать дорогу "Бахмут-Лисичанск". Ситуация, условно говоря, контролируемая, но уничтожается инфраструктура, обстреливаются дома, гибнут люди", - сказал он.

Также председатель РГА добавил, что в городе уже не происходит централизованная эвакуация населения, как это было раньше.

"Возможность эвакуироваться из города есть, но ее все меньше и меньше. На сегодня системной эвакуации автобусами, как это было две недели назад, уже не происходит. Сегодня мы используем только бронированный транспорт с участием полиции, патрульной полиции", - сказал он и добавил, что за раз удается вывезти 20-40 человек.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Сначала враг забрасывал бомбами военные объекты, а потом обстреливал и мирные населенные пункты, в том числе в Луганской области.

Позже противник пошел в наступление на части востока украинского государства.

23 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки наши воины на Луганском и Донецком направлениях отразили 11 атак оккупантов и уничтожили много вражеской техники, в частности, шесть танков.

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