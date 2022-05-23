За сутки на части востока Украины противник потерял десять единиц боевой бронетехники, отметили в Генштабе нашей армии.

Украинские защитники отразили 11 вражеских атак на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражено 11 атак врага, уничтожено шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, подразделения противовоздушной обороны на указанных направлениях сбили один беспилотник типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25. Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили четыре вражеские крылатые ракеты.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглась на территорию Украины.

Противник сначала забросал бомбами военные объекты, а потом обстреливал и мирные населенные пункты, в том числе на Донбассе.

Позже оккупанты пошли в наступление на части востока нашей страны.

Защитники Украины давали достойный отпор врагу. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 22 мая в нашей стране ликвидировали около 29 тыс. 050 противников, 1 285 вражеских танков, 3 тыс. 141 боевую бронированную машину, 204 самолеты, 470 беспилотников и 107 крылатых ракет.

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