В ужасном преступлении пропагандисты уже успели обвинить мифических "украинских диверсантов", отметил глава Херсонской ОВА.

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли гражданскую машину - убили отца и 14-летнего сына и ранили маленькую девочку.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Facebook.

Он отмечает, что семья ехала домой и вдруг оккупанты открыли прицельный огонь из автоматов.

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"Вчера вечером мужчина вез на собственном авто сына и дочь из Алешек в село Саги. На одном из российских блокпостов оккупанты открыли огонь по машине с детьми.

14-летний парень погиб на месте, а его 37-летний отец скончался на операционном столе. Выжила только 5-летняя дочь. Девочке пришлось ампутировать палец кисти", - сообщил глава Херсонской ОВА.

Он отмечает, что "цинизм россиян не имеет границ", потому что в этом ужасном преступлении пропагандисты уже успели обвинить какую-то мифическую "украинскую ДРГ". "Но всем понятно, что огонь открыли россияне. Именно российские захватчики убили невинных людей, оставив маленькую девочку без отца и братика", - добавил он.

Противники не раз обстреливали машины гражданских в Украине. Ужасное преступление было совершено в конце февраля возле села Малая Рогань Харьковской области - враги взяли под контроль трассу и расстреляли более 20 гражданских авто с людьми.

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В Херсонской области армия Украины в рамках контрнаступления по состоянию на 21 октября деоккупировала 88 населенных пунктов. Украинские воины пошли вперед на разных направлениях в конце августа.

В октябре российский генерал, назначенный командовать войной РФ против Украины, утверждал, что Киев якобы в Херсонской области планирует атаковать гражданские объекты. Также он анонсировал "сложные решения" военного руководства РФ по этой области.

Прихвостни России начали масштабную эвакуацию. В рамках эвакуации коллаборанты перевозили свои вещи во временно оккупированный Крым.

В американском Институте изучения войны считают, что российская сторона может сдать украинской армии значительные территорий Херсонской области.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что враг способен уничтожить агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Президент Владимир Зеленской сообщил, что противник заминировал агрегаты ГЭС и дамбу.

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