Эксперты назвали лучший телевизор прямо сейчас по соотношению 'цена-качество'

Одним из главных преимуществ телевизора стала Mini LED-подсветка с 1152 зонами локального затемнения.

Издание What Hi‑Fi?, которое уже не один десяток лет пишет об аудио- и видеотехнике, высоко оценило телевизор TCL C7L с Mini LED-подсветкой, присудив ему 5 звезд. Модель привлекла внимание экспертов сочетанием характеристик, которые обычно встречаются в более дорогих устройствах.

Одним из главных преимуществ телевизора стала Mini LED-подсветка с 1152 зонами локального затемнения. Она обеспечивает более точное управление яркостью, улучшает контрастность и помогает передавать детали в темных сценах. Эксперты также отметили естественную передачу цветов в режиме Filmmaker Mode.

Геймерам TCL C7L тоже подходит. Телевизор поддерживает разрешение 4K с частотой обновления 144 Гц, а при снижении разрешения до HD эта цифра достигает 288 Гц. Среди дополнительных возможностей – переменная частота обновления VRR, автоматический режим низкой задержки ALLM и поддержка Dolby Vision. Заявленная задержка ввода составляет 13,4 мс.

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Киноманы же оценят полный набор HDR‑форматов: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 и HLG. Найти нечто похожее в этом бюджете будет непросто, говорят обозреватели. За доступ к приложениям и потоковым сервисам отвечает Google TV, которая объединяет популярные развлекательные сервисы в одном интерфейсе.

При этом у телевизора есть и недостатки. Встроенная аудиосистема Bang & Olufsen мощностью 60 Вт обеспечивает достаточно масштабный звук, но высокие частоты иногда звучат резко, а басам не хватает глубины. Поэтому эксперты рекомендуют рассмотреть к покупке отдельный саундбар.

Несмотря на эти ограничения, TCL C7L получил пять звезд от What Hi-Fi? и звание нового чемпиона по соотношению цены и качества. К слову, ранее журналисты Tom’s Guide тоже называли этот телевизор лучшим Mini‑LED по цене/качеству в 2026 году.

На европейском рынке TCL C7L представлен в пяти диагоналях: 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Рекомендованные цены составляют 999, 1199, 1599, 2199 и 3099 евро, хотя в магазинах можно найти более выгодные предложения. Эксперты What Hi-Fi? тестировали именно 65-дюймовую версию телевизора, которая на момент обзора подешевела до 1079 евро.

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