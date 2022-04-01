После расстрела авто многим гражданским не удалось спастись, отметила омбудсмен.

В конце февраля возле села Малая Рогань (находится под Харьковом) оккупанты взяли под контроль трассу и устроили настоящий террор - расстреляли более 20 гражданских авто с людьми, однако об этом стало известно только после освобождения населенного пункта.

Тела некоторых погибших удалось забрать только сейчас, сообщила в четверг, 31 марта, в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"...Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось... Еще 27 февраля эту трассу взяли под контроль рашисти и устроили настоящий террор - расстреливая все машины", - поделилась омбудсмен.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России ворвались в Украину.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, был атакован Харьков и населенные пункты, которые находятся рядом. Оккупантам удалось взять под контроль село Малая Рогань.

В конце марта стало известно, что Малую Рогань зачистили от врагов.

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