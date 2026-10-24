Не все работники получат бронь: правительство изменило правила для энергетики и ОПК

Руководитель предприятия самостоятельно будет решать, кого нанимать в пределах установленного лимита.

Кабинет Министров пересмотрел предельные объемы бронирования военнообязанных работников для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Теперь они могут бронировать до 95% военнообязанных работников. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В то же время сокращение предельных объемов резервирования не должно касаться работников, которые непосредственно обеспечивают производственный процесс, выполнение оборонных контрактов, оперативные, ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Такой критически важный персонал должен быть зарезервирован в полном объеме.

Отмечается, что руководитель предприятия самостоятельно будет определять, кого бронировать в пределах установленного лимита, поэтому ограничения коснутся прежде всего вспомогательного и обслуживающего персонала.

Видео дня

При этом граждане, имеющие отсрочку от мобилизации по другим основаниям, в частности многодетные родители и опекуны, также учитываются при расчете предельного процента забронированных.

Кроме того, правительство уточнило определение критически важных предприятий. Центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в течение 10 дней с момента вступления изменений в силу пересмотреть отраслевые и региональные критерии определения критически важных предприятий.

В правительстве подчеркивают, что пересмотр критериев не означает автоматического пересмотра статуса всех предприятий. Компании, ранее получившие статус критически важных по критериям, которые останутся неизменными, сохранят его. По оценке правительства, таких предприятий будет подавляющее большинство.

Также Кабмин создал Координационный центр по организации бронирования. Это временный консультативно-совещательный орган, к работе которого будут привлекаться представители ведомств, ответственных за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критически важной инфраструктуры.

Среди основных задач Центра – согласование отраслевых и региональных критериев критичности, рассмотрение обращений государственных органов об определении предприятий как критически важных, а также предоставление рекомендаций по отмене такого статуса. Кроме того, Центр будет согласовывать увеличение объемов бронирования свыше 50%.

Бронирование в Украине – последние новости

Накануне стало известно, что правительство подготовило изменения в систему резервирования работников. Утвердить новый механизм планируется до 1 декабря, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий отметил, что в Украине может появиться экономическое бронирование. При этом уровень зарплат и отсутствие налоговой задолженности у предприятия не могут быть единственными критериями для определения права на бронирование.

Вас также могут заинтересовать новости: