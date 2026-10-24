Сможет ли Украина воевать без помощи США: анализ CNN

Задержки с поставками ракет-перехватчиков Patriot и возможные сбои в работе разведки США создают риски для украинских военных и гражданского населения.

Несмотря на сокращение американской помощи и напряженность в отношениях с Дональдом Трампом, Украина продолжает зависеть от США в сфере противовоздушной обороны, разведки и спутниковой связи.

Европейские союзники увеличили поддержку Киева и помогают закупать американское вооружение, однако не могут полностью заменить ключевые военные технологии Вашингтона. Перебои с американской помощью могут нанести Украине значительный ущерб, но вряд ли заставят ее отказаться от борьбы, пишет CNN.

Европа уже опережает США по объему помощи

Администрация Дональда Трампа приостановила предоставление новых пакетов помощи Украине в начале 2025 года. До этого Соединенные Штаты предоставили не менее 131,5 млрд долларов поддержки с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

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По данным Кильского института мировой экономики, страны и учреждения Европейского союза в совокупности предоставили Украине не менее 228,5 млрд долларов. Среди государств ЕС наибольший объем военной помощи обеспечили Германия, Дания, Нидерланды и Швеция. Значительную поддержку также оказали Великобритания и Норвегия.

Часть европейской помощи поступает в форме закупок американского оружия для Украины. В то же время такие поставки требуют разрешения Пентагона, что оставляет администрации Трампа возможность влиять на объемы и сроки передачи вооружения.

Украина зависит от помощи США

Одной из самых больших проблем для Украины остается нехватка ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Владимир Зеленский заявил, что согласованные поставки необходимых ракет задерживаются.

По данным CNN, на прошлой неделе Украина осталась без запасов ракет-перехватчиков Patriot или столкнулась с их критически низким количеством. Эти системы относятся к числу немногих средств, способных сбивать баллистические ракеты.

После российской ракетной атаки на Киев в ночь на четверг украинская сторона сообщила, что ни одну из баллистических ракет перехватить не удалось. Зеленский подчеркнул, что в данный момент Украине нужны прежде всего ракеты для противовоздушной обороны и сохранение санкций против российского диктатора Владимира Путина.

Еще одним важным направлением является обмен разведывательными данными. Зеленский ранее заявлял, что Украина неоднократно не получала предупреждений от американской разведки о баллистических ударах. По сообщениям украинских чиновников, это приводило к атакам без привычных предупреждений о воздушной тревоге и увеличивало опасность для мирных жителей.

Государственный департамент США и Трамп отрицали ограничения обмена разведывательной информацией. Впоследствии Зеленский сообщил, что сотрудничество в этой сфере возобновилось.

Starshield и американская разведка

Помимо ракет Patriot, Украина зависит от американских технологий, в частности от спутниковой связи Starshield, которая является военной версией системы Starlink, и средств предупреждения о ракетных ударах.

Министерство обороны Украины заявило о восстановлении полного доступа к Starshield, однако на момент подготовки материала CNN оставалось неясным, восстановилась ли скорость работы системы на всей территории страны.

По данным издания, ограничения скорости могли препятствовать работе украинских беспилотников-перехватчиков и срывать военные операции на различных участках фронта.

Директор российской программы Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил CNN, что у Европы нет полноценной замены некоторым американским системам. По его мнению, дальнейшие перебои с ними могут нанести Украине значительный экономический ущерб и привести к большим потерям среди гражданского населения.

В то же время эксперт сомневается, что такие ограничения сломят волю Украины к борьбе. Он также подчеркнул, что ситуация ставит под сомнение надежность США как поставщика технологий и оборонной продукции.

Конфликт между Вашингтоном и Киевом может сыграть на руку Кремлю

Напряженность в отношениях между США и Украиной имеет не только военные, но и более широкие геополитические последствия. Аналитики отмечают, что давление Вашингтона на Киев может создать у Москвы впечатление, что западная поддержка Украины будет постепенно ослабевать.

В этом месяце администрация Трампа предприняла ряд шагов, которые вызвали беспокойство в Киеве и среди европейских партнеров. В частности, США отменили новые санкции против России еще до их вступления в силу и заключили соглашение, позволяющее России экспортировать дизельное топливо.

Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Натия Сескурия заявила, что готовность Вашингтона оказывать давление на Киев может дать России надежду на постепенное ослабление решимости европейских союзников.

Руководитель отдела международных партнерств Центра новых евразийских стратегий Джон Лоф также отметил, что последние события демонстрируют отсутствие единой позиции США и Европы в отношении войны.

По его словам, разногласия могут частично уменьшиться после промежуточных выборов в США, однако вопросы высоких цен на топливо и непопулярности войны с Ираном останутся факторами американской политики.

Лоф также предположил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали дополнительным раздражителем для Трампа, который связывает их с повышением цен на топливо.

Сможет ли Украина продолжать войну без поддержки США

По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе прекращение или ограничение американской помощи может серьезно ударить по Украине. Наиболее уязвимыми направлениями остаются поставки ракет для Patriot, обмен разведывательными данными и работа спутниковой связи.

В то же время европейские союзники уже увеличили объемы помощи, а в долгосрочной перспективе могут вкладывать больше средств в создание собственных оборонных систем, чтобы уменьшить зависимость от Вашингтона.

Полностью заменить американские технологии и разведывательные возможности европейские партнеры пока не могут.

Помощь США Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Минобороны сообщили, что Starlink в Украине возобновил работу со скоростью более 400 км/ч. Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что возобновление работы спутниковой связи стало результатом прямых переговоров и настойчивой позиции президента Украины.

Европа должна ускорить разработку альтернатив спутниковым системам Starlink и Starshield, чтобы Украина не зависела от решений американского миллиардера Илона Маска и непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа, пишет The Independent.

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