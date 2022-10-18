Российские военные в Херсоне напуганы, сообщила глава городской военной администрации.

Во временно захваченном Херсоне, по разным данным, находятся от 20 до 25 тысяч российских военных.

Военные РФ в Херсоне психологически разрушены, рассказала глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая в комментарии для проекта "Радио Свобода" под названием "Новости Приазовья".

Чиновница отметила, что у противника есть большие проблемы с доставкой в город оружия, затруднения с обеспечением горючим и продуктами.

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"В настоящее время ситуация в Херсоне очень сложная, очень напряженная. В нашем городе находится, по разным данным, от 20 до 25 тысяч вооруженных солдат РФ, которые напуганы, психологически разрушены, скажем так...", - отметила глава городской военной администрации.

Луговая добавила, что коллаборанты спят в бронежилетах и активно вывозят все, что нажито "непосильным" трудом, в сторону оккупированного Россией Крыма.

"...коллаборанты, скажу вам откровенно, спят в бронежилетах и очень оживленно вывозят все, что нажито, как говорится, непосильным трудом - мебель со своих домов, абсолютно все грузят на грузовики и переправляют с правого берега на левый, в сторону Крыма, едут туда", - поделилась она.

Какая ситуация в Херсонской области - самые важные новости

Вооруженные силы Украины в конце августа пошли в контрнаступление. Впоследствии стало известно, что у наших воинов есть успехи, в том числе в Херсонской области.

По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от оккупантов уже освободили более 1 170 квадратных километров.

Позже полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан спрогнозировал, что скоро на юге наша армия проведет некоторые контрнаступательные действия, и будут хорошие новости насчет правобережья Херсонской области.

После этого Генштаб ВСУ сообщил, что враги из Херсона эвакуируют в Крым сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

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