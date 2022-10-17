Одновременно с этим принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей в оккупированный Крым.

Оккупационные войска Российской Федерации привлекают подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг временно захваченного Херсона.

Об этом пишет Генштаб ВСУ в Facebook.

Кроме того, происходит вывоз коллаборантов и их семей из Херсонщины.

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"В Херсоне оккупанты вынуждены привлекать подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города. Одновременно принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей на территорию временно оккупированной территории АР Крым", - отметили в Генштабе.

Освобождение Херсонщины: что известно

В конце августа украинские войска пошли в масштабное контрнаступление. Освобождение территорий от российских оккупантов продолжается и в Херсонской области. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от захватчиков освободили более 1 170 квадратных километров земель.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых. Он добавил, что вскоре РФ ждет новый котел, ведь продвижение ВСУ неизбежно.

В интервью УНИАН директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин отметил, что российские оккупанты и коллаборанты поняли, что Херсон они не удержат, поэтому начали уезжать оттуда. Он отметил, что россияне бросили подкрепление и десантников, но у них нет зимнего обмундирования и медикаментов.

Аналитики Financial Times спрогнозировали, что уже на этой неделе Вооруженные Силы Украины могут освободить Херсон. Однако экс-замначальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко считает более рациональной тактикой заставить врага бежать.

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