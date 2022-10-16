Враги пытаются удержать временно захваченные территории, отметили в Генштабе.

Из захваченного Херсона во временно оккупированный Крым захватчики вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также в Генштабе сообщили, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Контрнаступление Украины 2022 - важные новости

В конце августа ВСУ пошли в контрнаступление. Впоследствии стало известно, что у наших воинов есть успехи, в частности, в Херсонской области.

По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от оккупантов освободили более 1 170 квадратных километров территории.

В ВСУ 2 октября поделились, что в Херсонской области освободили еще пять населенных пунктов.

В Офисе президента 14 числа сообщили, что в нашей стране в целом уже деоккупированы 1 тыс. 620 населенных пунктов.

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан спрогнозировал, что украинская армия скоро проведет некоторые контрнаступательные действия на юге, и станут известны хорошие новости насчет правобережья Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: