На юге враги не выдерживают атаки украинской армии, отметил эксперт.

Скоро Вооруженные силы Украины проведут некоторые контрнаступательные действия на юге, и мы получим хорошие новости насчет правобережья Херсонщины.

Хорошие новости станут известны приблизительно на протяжении недели, рассказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире телемарафона.

"В ближайшее время действительно будут проведены некоторые контрнаступательные действия украинскими войсками. Мы услышим где-то в течение недели хорошие новости по правому берегу", - спрогнозировал он.

Эксперт добавил, что недавно наши войска получили очередной транш помощи, "в основном - это арта, это боеприпасы к арте, это новые снаряды к HIMARS довольно таки успешные с воздушным подрывом".

"Потому, естественно, вся эта помощь высыпалась на головы россиян и на правом берегу, правобережье Херсонщины в том числе. Потому в последнее время мы и слышим вопли российских пропагандистов, медиа, коллаборантов о том, что идет массированная артиллерийская подготовка. Но это уже не массированный, а стандартный подход украинских войск к нанесению огневого поражения", - поделился Свитан.

Офицер добавил, что противники, естественно, такого уровня атаку выдержать не могут, в некоторых частях фронта сыплются, отходят, ну а такого уровня отходы как-то прикрывают, в том числе медийно.

"И мы слышим и видим движение россиян сейчас с правого берега на левый, в основном это отводят свои семьи и военнослужащие Российской Федерации, те коллаборанты, которые успели как-то себя проявить перед российской армией и, естественно, перед нашими спецслужбами, ну а весь это процесс прикрывают заботой о местном населении, вывозом их с правого на левый берег", - объяснил эксперт.

Контрнаступление ВСУ - новости, которые стоит знать

Украинская армия пошла в контрнаступление в конце августа. Позже стало известно об успехах бойцов, в частности, на Херсонщине.

На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября ВСУ деоккупировали более 1 170 кв. км нашей земли.

2 октября в армии Украины сообщили, что на Херсонщине освобождены еще пять населенных пунктов.

14 числа в Офисе президента поделились, что в нашей стране с начала полномасштабной вооруженной агрессии России, которая стартовала 24 февраля, уже освободили 1 тыс. 620 населенных пунктов.

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