Противник наступал, но не достиг желаемого результата, поделились в Генштабе нашей армии.

В Харьковской области российские оккупанты попытались захватить населенный пункт Пасека, но это им сделать не удалось.

Противник использовал авиацию и артиллерию, сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

"...При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека", - отметил Генштаб ВСУ.

По его данным, на Харьковском направлении враги сосредоточили основные усилия на том, чтобы удержать уже занятые позиции.

"...Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, но успеха не имел...", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а затем обстреливал и мирные населенные пункты, в частности, в Харьковской области. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 23 мая поделился, что защитники нашей страны на Харьковщине освободили от оккупантов 24 населенных пункта.

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