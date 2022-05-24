В нашей стране уничтожено много вражеской техники, поделились в Генштабе нашей армии.

За прошедшие сутки в Украине были ликвидированы еще 150 российских оккупантов и девять танков.

Теперь общее количество уничтоженных в украинском государстве врагов составляет около 29 350 человек, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, в нашей стране также уничтожили 28 вражеских боевых бронированных машин.

Еще ликвидировали две вражеские артиллерийские системы, один самолет, четыре беспилотники оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и семь единиц автомобильной техники.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в нашу страну.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и жилье мирных людей. Позже враг начал наступать на востоке Украины.

Защитники нашего государства давали оккупанту достойный отпор. 23 мая в штабе Операции объединенных сил сообщили, что 23 мая на Донбассе было отражено 16 вражеских атак и уничтожено, в частности, 22 единицы вражеской боевой бронированной техники и восемь танков.

Генштаб ВСУ сообщал, что с 24 февраля по состоянию на 23 мая в Украине были ликвидированы примерно 29 200 противников.

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