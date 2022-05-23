Украинские бойцы освободили от российских оккупантов более 20 населенных пункта Харьковской области. Местным жителям оказали необходимую помощь.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
Всего украинские военные освободили 24 населенных пункта, среди которых и село Кутузовка. Здесь россиян выбили еще в начале мая.
"Около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них - 40 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет", - говорится в сообщении.
По словам Залужного, бойцы ВСУ после освобождения села оказали первую помощь местным. Кроме того, он указал, что украинские военные делились с пережившими российскую оккупацию людьми водой, едой и даже одеждой.
Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.
Российская армия методично уничтожала Харьков при помощи различного вооружения, в том числе систем "Солнцепек". ВСУ удалось отбить город и оттеснить врага.
По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Северной Салтовке в Харькове практически все многоэтажки разрушены в результате действий российских военных
Утром 23 мая оккупанты снова нанесли удар по Харькову в районе Павлового Поля. Снаряд попал возле остановки общественного транспорта, в результате дин человек получил ранения.