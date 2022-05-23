Украинские военные оказывают всю необходимую помощь местным жителям.

Украинские бойцы освободили от российских оккупантов более 20 населенных пункта Харьковской области. Местным жителям оказали необходимую помощь.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

Всего украинские военные освободили 24 населенных пункта, среди которых и село Кутузовка. Здесь россиян выбили еще в начале мая.

"Около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них - 40 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет", - говорится в сообщении.

По словам Залужного, бойцы ВСУ после освобождения села оказали первую помощь местным. Кроме того, он указал, что украинские военные делились с пережившими российскую оккупацию людьми водой, едой и даже одеждой.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.

Российская армия методично уничтожала Харьков при помощи различного вооружения, в том числе систем "Солнцепек". ВСУ удалось отбить город и оттеснить врага.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Северной Салтовке в Харькове практически все многоэтажки разрушены в результате действий российских военных

Утром 23 мая оккупанты снова нанесли удар по Харькову в районе Павлового Поля. Снаряд попал возле остановки общественного транспорта, в результате дин человек получил ранения.

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