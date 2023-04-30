Люди не могут получить медикаменты.

Российские захватчики перевели большинство больниц во временно оккупированных районах Луганской области под военные госпитали. Из-за этого гражданское население не может получить медицинские услуги и лекарства.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что на оккупированной Луганщине обостряется гуманитарный кризис. Большая часть медикаментов идет на нужды россиян.

"Люди столкнулись с серьезным дефицитом медикаментов, поскольку преимущество в лечении предоставляется российским военным руководителем оккупационных органов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что также существенно выросли цены на продукты первой необходимости. Кроме того, на оккупированных территориях Луганской области увеличивается уровень безработицы.

Ситуация на оккупированной Луганщине

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать население на оккупированных территориях и мародерить имущество украинцев. Так, по данным Генштаба ВСУ, в Боково-Хрустальном Луганской области российские захватчики грабят дома местных жителей.

Кроме того, мародерством занимаются так называемые волонтеры, которых на Луганщину завезли оккупанты. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что россияне вывозят оттуда технику и все, что только можно украсть.

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