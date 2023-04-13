В некоторых оккупированных населенных пунктах Луганской области российские захватчики боятся утечки данных о дислокации их подразделений и поэтому решили усилить "контрразведывательный режим".
Противными запретили людям покидать некоторые населенные пункты, обходят помещения и отбирают у жителей мобильные, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook в четверг вечером, 13 апреля.
"В отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области российские оккупанты усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей...", - отмечается в сообщении.
Ситуация в Луганской области - сегодня это стоит знать
В феврале Сергей Гайдай, который тогда еще возглавлял Луганскую областную военную администрацию, сообщил, что украинские партизаны в регионе навредили противнику на железной дороге - уничтожили важное оборудование. Гайдай отмечал, что партизаны держут оккупантов в напряжении.
В начале апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в захваченном Старобельске противники организовывают обыски в местах, где проживают люди, которых подозревают в поддержке украинского государства, а потом вывозят жителей в неизвестном направлении.