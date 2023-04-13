В некоторых оккупированных населенных пунктов враги увеличили количество патрулей, отметили в Генштабе.

В некоторых оккупированных населенных пунктах Луганской области российские захватчики боятся утечки данных о дислокации их подразделений и поэтому решили усилить "контрразведывательный режим".

Противными запретили людям покидать некоторые населенные пункты, обходят помещения и отбирают у жителей мобильные, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook в четверг вечером, 13 апреля.

"В отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области российские оккупанты усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей...", - отмечается в сообщении.

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В феврале Сергей Гайдай, который тогда еще возглавлял Луганскую областную военную администрацию, сообщил, что украинские партизаны в регионе навредили противнику на железной дороге - уничтожили важное оборудование. Гайдай отмечал, что партизаны держут оккупантов в напряжении.

В начале апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в захваченном Старобельске противники организовывают обыски в местах, где проживают люди, которых подозревают в поддержке украинского государства, а потом вывозят жителей в неизвестном направлении.

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