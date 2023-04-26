Оккупанты врываются и в государственные учреждения.

В Луганской области волонтеры, завезенные оккупантами для восстановления временно оккупированных городов, вместо этого занимаются мародерством. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире информационного телемарафона.

Так, по его информации, в Северодонецк и Лисичанск завозятся люди под эгидой восстановления инфраструктуры городов.

"А ведь мы с вами прекрасно понимаем, что такое восстановление инфраструктуры: квартиры, которые еще были более-менее уцелели, выламывают, заселяют туда людей, выносится все имущество. Они там этих людей свезли под программу восстановления населенных пунктов. Это завезенное "орковское породье" выносит технику и все, что только можно", - рассказал он.

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Он добавил, что оккупанты врываются таким образом и в государственные учреждения.

Россия "переселяет" в Украину своих граждан - что известно

Сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об еще одном преступлении захватчиков. На временно оккупированные территории из отдаленных регионов России привозят лица разных национальностей, преимущественно малообеспеченных, под видом различных работ. Она подчеркнула, что страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины.

Накануне о случаях появления на улицах Мариуполя представителей нацменьшинств РФ. Так, во дворе по улице Фонтанной, 85, представители национальных меньшинств посреди дня, не обращая внимания на жителей, среди которых были дети, устроили резню баранов.

Кроме того, оккупанты в Луганской области используют для размещения своих военных не только гражданские медучреждения, но и школы. В частности, в Голубовке и Мостках Луганской области российские оккупанты используют школы как медпункты для своих раненых.

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