Всего повреждены более 20 жилых домов и 9 хозяйственных сооружений.

По уточненной информации, в Павлограде Днепропетровской области в результате ракетного удара российских оккупантов, количество пострадавших возросло до 8.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Из-за ракетной атаки пострадали 8 человек. Это мужчины от 32 до 66 лет. Двое из них будут приходить в себя дома. Остальные - в больнице. Двое раненых все еще в тяжелом состоянии", - написал он в Telegram.

Глава ОВА сообщил также, что кроме Павлограда, Терновки и Юрьевской общины в области разрушения есть в Межирицкой общине.

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Всего повреждены более 20 жилых домов и 9 хозяйственных сооружений. А еще гимназия. Задело и линии электропередач, - отметил Лысак.

Удар по Павлограду

Утром враг атаковал Павлоград Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Тогда он сообщил об одном погибшем и четырех раненых. "Все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека - в тяжелом состоянии", - отмечал он.

Позже Лысак добавил, что из-за удара в области есть разрушения. "В Павлограде, Терновке и Юрьевской общине. Повреждено промышленное предприятие. Изуродованы 16 частных домов и 5 дачных. Задело церковь. Разбито авто", - уточнил детали глава ОВА.

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