Сегодня ночью снова обстреляли Никополь из артиллерийского вооружения.

Сегодня вечером снова обстреляли Никополь из артиллерийского вооружения. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении и их жизни ничего не угрожает, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в эфире телемарафона

"Сегодня ночью снова обстреляли Никополь из артиллерийского вооружения. Также утром обстреляли. Погибших и пострадавших нет, в городе работают спасатели", - рассказал Лысак об оперативной ситуации в области.

При этом глава Днепропетровской ОГА описал состояние здоровья детей, пострадавших в результате недавнего обстрела Павлограда, и предоставил информацию о восстановлении систем жизнедеятельности в городе.

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В частности, пять девочек в возрасте от 8 до 16 лет находятся на амбулаторном лечении, их жизни ничего не угрожает, а две из них получили резаные раны, еще трое - отравились продуктами горения.

Также было отмечено, что в Павлограде удалось восстановить все системы жизнедеятельности, кроме электричества, и что ожидается, что в течение следующих 4-5 дней будут ликвидированы все разрушения и город будет запущен в полный режим.

Обстрел Павлограда и удар по Украине 1 мая - главное

Российские оккупанты совершили массированный удар по Павлограду в ночь на 1 мая. Той же ночью РФ, во время масштабной воздушной тревоги, выпустила более десятка крылатых ракет в сторону Украины.

Известно, что в Павлограде было повреждено 80 частных жилых домов и 24 многоэтажки, ранения получили 34 человека.

Всего силам ПВО удалось уничтожить 15 из 18 ракет типа Х-101 / Х-555, выпущенных из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-16. При этом врагом снова была повреждена энергосеть в центре и юге страны, а также нанесен удар по Житомиру.

В ОК "Юг" подтвердили, что враг расширяет цели по ударам. По словам спикера Южного командования Натали Гуменюк, отныне враг на фоне слухов о подготовке Украины к контрнаступлению отыскивает логистические пути и центры ВСУ, но и не отказался от ударов по энергообъектам. Удар по Украине 1 мая, вероятно, был направлен на обнаружение размещения Patriot, отметил, в свою очередь, эксперт Александр Коваленко.

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