Падение обломков и "прилеты" зафиксированы в нескольких районах, были пожары и разрушения.

Ночью Россия выпустила по Украине несколько групп дронов. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить над Днепропетровской областью 13 вражеских беспилотников и одну крылатую ракету, которыми россияне атаковали Украину. Из-за попадания, а также падения обломков в нескольких районах зафиксированы пожары и разрушения, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В частности, в результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Пожар спасатели оперативно ликвидировали. Кроме того, обломки от сбития беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Павлограде, там зафиксировано и попадание.

"Пожар, возникший в результате этого, уже потушили. Есть разрушения производственных объектов", - уточнил Лысак.

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По его словам, ночью россияне продолжали и ежедневный террор Никопольщины - из тяжелой артиллерии били по Мировской общине. В результате атаки повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.

Обновлено (08:37): Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью 3 октября российские оккупанты атаковали 31 ударным беспилотником "Шахед" и крылатой ракетой "Искандер-К". Вражеские цели были запущены из временно оккупированного Крыма: "Шахеды" – из мыса Чауда, а "Искандер-К" – из района Джанкой.

Всего в Николаевской и Днепропетровской областях украинские военные уничтожили 29 "Shahed-131/136" и одну крылатую ракету "Искандер-К".

Атаки РФ по Украине - это надо знать

Этой ночью российские террористические войска направили на Украину несколько групп ударных дронов с южного направления. Вероятно, вражеские беспилотники были выпущены с мыса Чауда во временно оккупированном Россией Крыму. БПЛА двигались через Николаевщину в направлении Днепропетровщины. В частности, сообщалось об угрозе для Днепра, Павлограда и Кривого Рога.

Прошлой ночью Россия атаковала Украину 7 ударными беспилотниками типа "Шахед-136/131" с юго-восточного направления. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 4 вражеских "Шахеда".

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