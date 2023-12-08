Всех раненых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Утром враг атаковал Павлоград Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Утром было громко в Павлограде. Вся информация уточняется и будет обнародована после отбоя воздушной тревоги", - сообщил Лысак.

Он добавил, что целил враг по городу и вчера поздно вечером, в результате чего произошли несколько пожаров, которые спасатели ликвидировали.

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"Также 5 беспилотников сбили защитники неба - в Павлоградском и Синельниковском районах", - сообщил глава ОВА.

Через некоторое время Лысак сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. "К сожалению, есть один погибший. Предварительно, четверо пострадавших. Сейчас все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека - в тяжелом состоянии", - отметил он.

Лысак добавил, что сейчас вся информация уточняется и детали будут обнародованы позже.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские оккупанты время от времени наносят удары по Днепропетровской области. В частности, сильный удар по Павлограду россияне нанесли 1 мая. Тогда, было повреждено 80 частных жилых домов и 24 многоэтажки.

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