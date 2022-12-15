По словам министра, Россия и дальше будет человеческим нашествием атаковать позиции ВСУ.

Россия готовит новую волну мобилизованных резервистов и будет зимой прибегать к эскалации войны.

Как сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Guardian, в феврале рашисты пойдут в наступление.

"В рамках так называемой "частичной мобилизации" России удалось призвать около 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч Москва уже использует для усиления своих подразделений, а еще 150 тысяч - тщательно готовит для будущих наступлений. Примерно 150 000 человек в разных лагерях проходят подготовку. Они готовятся по меньшей мере три месяца. Итак, следующую волну наступления попытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план", - сказал Резников.

Видео дня

По словам министра, Россия и дальше будет человеческим нашествием атаковать позиции ВСУ. Кремль не пожалеет "пушечного мяса" и будет следовать этой тактике до конца.

"Кремль пытается найти новые решения, как одержать победу, но кроме "мясорубки" им нечего предложить", - добавил Резников.

Россия готовится к серьезному наступлению: что известно

Владимир Зеленский ранее заявил, что следующие полгода будут решающими в противостоянии с Россией. В то же время Алексей Арестович предупредил, что в январе и феврале рашисты будут активно наступать, чтобы перехватить инициативу на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также солидарен с мнением о том, что Россия готовит большое количество солдат для наступления. По его мнению, рашисты попытаются штурмовать столицу Украины.