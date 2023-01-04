В России самые трезвые головы предлагают все силы бросить на Донбасс, отметил советник Офиса президента.

В ближайшее время россияне могут пойти в наступление.

Возможно три варианта наступления РФ, рассказал советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Надо понимать, что нас ждет российское наступление в ближайшее время… в российском военно-политическом руководстве… три варианта рассматриваются", - сказал он.

По словам Арестовича, "первый вариант - фактически повторить то же наступление, которое было в начале - …забегаем на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков… и, значит, вот - вперед-вперед". Советник ОП подчеркнул, что "это чистое самоубийство, понятное дело, но зато это красиво".

Арестович добавил, что средний вариант - наступление на Запорожском, Донецком, Луганском направлениях и, возможно, на Харьковском.

Советник утверждает, что в РФ самые трезвые головы предлагают все силы бросить на Луганскую и Донецкую области и в случае успеха объявить, что "освобождение" Донбасса и было целью войны.

Угроза нового наступления России - что нужно знать

Напомним, в середине декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный сказал, что Россия готовит 200 тысяч оккупантов, чтобы бросить их на войну против нашей страны. По его мнению, враг еще раз попробует захватить Киев.

В украинской разведке полагают, что противник может пойти в наступление одновременно с севера и востока.

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