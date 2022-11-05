Все это ради того, чтобы "кинуть" родственников захватчиков на деньги.

Русское командование сознательно не позволяет забирать с поля боя тела ликвидированных захватчиков. Впрочем, потери россиян колоссальные.

Как заявил оккупант в новом аудиоперехвате, недавно россияне выходили из окружения. По его словам, из 36 человек вышли лишь 16. Всех остальных ликвидировали.

"200-х не разрешают забирать, нах*й. Нет тела - нет дела. Ну, возможно, он в плену и родственникам деньги держат, бл*дь, не выплачивают. Понимаешь, в чем смысл?... Так, они вон валяются, нах*й, а мы не можем их забрать", - рассказал оккупант.

Видео дня

Как отметил захватчик, родственники за выплаты будут судиться лет пять. Тем временем тела разлагаются на поле боя. Их никто не эвакуирует.

Впрочем, захватчик похвалил ВСУ за профессиональную ликвидацию оккупантов, вспомнив разгром "кадыровцев" в Кременной. По его словам, украинские воины "палят всем".

Жалобы оккупантов: как рашисты "воют" на войне

Ранее УНИАН уже сообщал, что пленный россиянин рассказал о лжи в РФ. Ему обещали списать долги за коммуналку и не отправлять на фронт, а по итогу оккупанта практически сразу же перебросили в Украину.

Также стало известно о "нытье" еще одного оккупанта. "Освободитель Лимана" пожаловался маме на обеспечение в армии РФ, у него нет еды и даже сапог. Женщина пыталась утешить сына и для этого она рассказала ему о мобилизации заключенных.

Вас также могут заинтересовать новости: