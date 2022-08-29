Несколько педагогов забрали из их домов.

Российские захватчики похищают и запугивают работников образования во временно захваченном Энергодаре (Запорожская область).

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. Накануне нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования. Сегодня они забрали из собственных домов и повезли в неизвестном направлении несколько педагогов!", – написал он.

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Орлов призвал всех педагогов быть осмотрительными и по возможности выехать на подконтрольные Украине территории.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне учителя и родители игнорируют попытки оккупантов запустить "русские школы". Поэтому на Херсонщине российские оккупанты заявили, что будут штрафовать родителей, которые с 1 сентября не поведут детей в школу учиться по российской программе. Также там фиксировали случаи похищения педагогов.

В Мариуполе оккупанты закрыли учителям выезд из города. Их побоями "убеждают" выходить на работу.

В Мелитополе российские пропагандисты предлагали устроить ГУЛАГ для учителей, которые "не научились любить" Россию.

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